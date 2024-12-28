Rashmika Mandanna नहीं बल्कि इस दीवा ने दी थीं ये 10 सुपरहिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर की थी तगड़ी कमाई
Bollywood Staff
| Dec 28, 2024
साउथ की एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने इन 10 फिल्मों में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी.
फिल्म 'गिल्ली' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी. इस फिल्म में तृषा कृष्णन और थलापति विजय साथ में नजर आए थे.
विजय सेतुपति स्टारर फिल्म '96' में तृषा कृष्णन की एक्टिंग की खूब तारीफ हुई थी.
तेलुगू फिल्म 'वर्षम' में तृषा कृष्णन और प्रभास ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग की थी.
महेश बाबू स्टारर फिल्म 'अठाडू' में तृषा कृष्णन ने अपने करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी थी.
'मौनम पेसीयधे' में तृषा कृष्णन ने अपनी दमदार एक्टिंग से सबको चौंका दिया था.
तेलुगू ड्रामा 'आदावरी मतलुक अर्थले वेरुले' के लिए तृषा कृष्णन ने फिल्म फेयर साउथ बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी जीता था.
'अभियुम नानुम' में तृषा कृष्णन की एक्टिंग को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था.
फिल्म 'कोडी' में तृषा कृष्णन की फीयरलेस परफॉर्मेंस को लोग अब तक याद करते हैं.
फिल्म 'हे जुड' से तृषा कृष्णन ने मलयालम फिल्मों में डेब्यू किया था.
