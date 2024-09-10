'स्त्री 2' के बाद इन अपकमिंग हॉरर कॉमेडी मूवीज पर टिकी हैं निगाहें
Shashikant Mishra
| Sep 10, 2024
हॉरर कॉमेडी फिल्म 'स्त्री 2' इन दिनों सिनेमाघरों में लगी है।
फिल्म 'स्त्री 2' लगातार लोगों को एंटरटेन कर रही है।
फिल्म 'स्त्री 2' के बाद इन हॉरर कॉमेडी मूवीज पर लोगों की निगाहें हैं।
फिल्म 'भूल भुलया 3' इस दिवाली पर रिलीज होने वाली है।
पलक तिवारी की फिल्म 'द वर्जिन ट्री' का इंतजार किया जा रहा है।
अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का अनाउंसमेंट हो चुका है।
वरुण धवन की फिल्म 'भेड़िया 2' को लेकर फैंस बेसब्र हो रहे हैं।
'स्त्री 2' देखने के बाद अब फिल्म 'स्त्री 3' पर भी काम होगा।
