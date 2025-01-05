Sky Force से पहले भारत-पाकिस्तान युद्ध पर बन चुकी हैं ये मूवीज
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 05, 2025
फिल्म 'स्काई फोर्स' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ये फिल्म 24 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी.
'स्काई फोर्स' से पहले भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर बेस्ड कई मूवीज बन चुकी हैं.
साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' में उरी हमले की कहानी दिखाई गई है.
फिल्म 'बॉर्डर' भारत और पाकिस्तान के 1971 के वॉर पर बेस्ड है.
साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म 'एलओसीः कारगिल' में भारत और पाकिस्तान के कारगिल युद्ध को दिखाया गया.
फिल्म 'भुज द प्राइड ऑफ इंडिया' साल 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर बनी है.
फिल्म 'शेरशाह' 2021 में आई थी. इस फिल्म में कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी दिखाई गई जो युद्ध में शहीद हो गए थे.
