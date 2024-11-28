इस Christmas होगा बॉलीवुड के इस एक्टर का टेस्ट, अब तक नहीं दी एक भी blockbuster
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 28, 2024
इस क्रिसमस बॉलीवुड और साउथ दोनों इंडस्ट्री साथ मिलकर एक फिल्म को रिलीज करने जा रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
क्रिसमस के समय सबसे ज्यादा फिल्में रिलीज होती हैं फैंस पूरे साल उन फिल्मों का इंतजार भी करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं इस बार वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' ने 25 दिसंबर की डेट अपने नाम बुक कर ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
वरुण धवन की इस फिल्म में साउथ और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स शामिल हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'बेबी जॉन' में लीड एक्टर वरुण धवन और लीड एक्ट्रेस के तौर पर कीर्थि सुरेश नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
वरुण धवन स्टारर फिल्म 'बेबी जॉन' में सलमान खान के कैमियो को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं दिसंबर में साउथ की सुपरहिट फिल्म 'पुष्पा 2' भी मैदान में उतरने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
अब यह देखने वाली बात होगी कि 'पुष्पा 2' के आगे वरुण धवन की 'बेबी जॉन' बॉक्स ऑफिस पर टिक पाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
वरुण धवन ने अपने करियर में अब तक एक ही फिल्म फ्लॉप दी है और वो फिल्म 'कलंक' थी.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर इस बार देखना होगा कि क्या वरुण धवन फिल्म 'बेबी जॉन' को अपनी एक्टिंग से सुपरहिट साबित कर पाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अपनी शादी में ये ट्रेडिशनल ज्वैलरी पहनेंगी Sobhita Dhulipala, जानें पूरी डिटेल
अगली वेब स्टोरी देखें.