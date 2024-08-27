इन फिल्मों के सीन्स पर सेंसर बोर्ड ने चलाई थी कैंची

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 27, 2024

इस लिस्ट में नई फिल्म 'वेदा' का नाम भी शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

बोल्ड सीन्स की वजह से सेंसर बोर्ड ने फिल्म 'मस्तीजादे' में 381 कट्स लगाए थे।

Source: Bollywoodlife.com

डबल मीनिंग डायलाग के वजह से फिल्म 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' में 218 सीन्स काटे गए थे।

Source: Bollywoodlife.com

'क्या कूल हैं हम 3' फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 150 कट लगाने की बात कही थी।

Source: Bollywoodlife.com

अक्षय कुमार की फिल्म 'ओएमजी' भी इस लिस्ट में शुमार है।

Source: Bollywoodlife.com

'लिपस्टिक अंडर माय बुरखा' फिल्म में 28 सीन्स काटे गए थे।

Source: Bollywoodlife.com

'द केरला स्टोरी' फिल्म में भी कई कट्स लगे थे।

Source: Bollywoodlife.com

'उड़ता पंजाब' फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 94 कट लगाए थे।

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'हैदर' में सेंसर बोर्ड ने 41 सीन्स पर कैंची चलाई थी।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: साइड बिजनेस से खूब कमाती हैं टीवी की ये हसीनाएं

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.