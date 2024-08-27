इन फिल्मों के सीन्स पर सेंसर बोर्ड ने चलाई थी कैंची
इस लिस्ट में नई फिल्म 'वेदा' का नाम भी शामिल है।
बोल्ड सीन्स की वजह से सेंसर बोर्ड ने फिल्म 'मस्तीजादे' में 381 कट्स लगाए थे।
डबल मीनिंग डायलाग के वजह से फिल्म 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' में 218 सीन्स काटे गए थे।
'क्या कूल हैं हम 3' फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 150 कट लगाने की बात कही थी।
अक्षय कुमार की फिल्म 'ओएमजी' भी इस लिस्ट में शुमार है।
'लिपस्टिक अंडर माय बुरखा' फिल्म में 28 सीन्स काटे गए थे।
'द केरला स्टोरी' फिल्म में भी कई कट्स लगे थे।
'उड़ता पंजाब' फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 94 कट लगाए थे।
फिल्म 'हैदर' में सेंसर बोर्ड ने 41 सीन्स पर कैंची चलाई थी।
