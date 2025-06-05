प्रीति जिंटा के करियर की 7 बेस्ट फिल्में, देखकर मूड हो जाएगा फ्रेश
फिल्म सोल्जर में प्रीति जिंटा बॉबी देओल के साथ नजर आई थी. आप इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
शहरुख और प्रीति जिंटा की लव स्टोरी फिल्म वीर-जारा आज भी लोगों की यादों में बसी हुई है. यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी.
प्रीति जिंटा की इस फिल्म ने ऋतिक रोशन को स्टार बना दिया था. हम बात कर रहे हैं फिल्म कोई मिल गया की. इस फिल्म की कहानी हर किसी ने पसंद की थी.
प्रीति की फिल्म ‘चोरी चोरी चुपके चुपके’ आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी.
‘दिल चाहता है’ कमाल की फिल्म है. इस फिल्म तीन दोस्तों की कहानी दिखाई गई है. प्रीति जिंटा ने भी फिल्म में शानदार किरदार निभाया है.
सलाम नमस्ते में प्रीति के साथ सैफ अली खान नजर आए थे.
क्या कहना एक फैमिली ड्रामा मूवी है. इस फिल्म के गाने काफी पसंद किए गए थे. इसे आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं.
