यामी गौतम की शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में, बेबाक अंदाज और लाजवाब एक्टिंग दिल जीत लेगी
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 17, 2025
‘विक्की डोनर’ साल 2012 में आई थी. इस फिल्म से एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में डेब्यू किया था.
‘टोटल सियाप्पा’ साल 2014 में आई थी. इसमें यामी के साथ अली जफर, अनुपम खेर भी नजर आए थे.
‘बदलापुर’ में यामी ने वरुण धवन के साथ काम किया था. एक्शन और सस्पेंस से भरपूर यह फिल्म साल 2015 में आई थी.
‘सनम रे’ फिल्म में यामी ने एक हाई स्कूल स्टूडेंट्स की किरदार में नजर आती हैं. यह फिल्म 2016 में आई थी.
‘काबिल’ फिल्म में यामी गौतम ने ऋतिक रोशन के साथ काम किया था. सस्पेंस से लबरेज यह फिल्म साल 2017 में आई थी.
‘बत्ती गुल मीटर चालू’ फिल्म में एक्ट्रेस ने एक वकील की भूमिका निभाई थी. यह फिल्म 2018 में आई थी.
‘उरी द सर्जिकल स्ट्राइक’ यामी के सुपरहिट फिल्म थी. यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है.
