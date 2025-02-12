‘छावा’ से पहले जरूर देख लें Vicky Kaushal की ये 9 फिल्में, पक्के फैन हो जाएंगे आप
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 12, 2025
विक्की कौशल की नई फिल्म ‘छावा’ 14 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हो रही है. लेकिन इससे पहले आपको विक्की की ये फिल्में भी देखनी चाहिए.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की कौशल की फिल्म Masaan बहुत ही दर्दनाक प्रेम कहानी है.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की की फिल्म Zubaan एक सिंगर की कहानी दिखाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
Psycho Raman, फिल्म में साइको किलर की कहानी देखकर आपका दिमाग आउट हो जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्खय कौशल की फिल्म Love Per Square Foot में आपको गजब की कॉमेडी और रोमांस देखने को मिलता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Raazi एक स्पाय थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में आलिया भट्ट भी शामिल हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की की फिल्म Uri: The Surgical Strike एक आर्मी एक्शन फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
Govinda Naam Mera एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की की फिल्म Sam Bahadur भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Sardar Udham में विक्की ने अंग्रेजों से बदला लेने वाले वीर सरदार उधम सिंह का किरदार निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Youtube पर गंदी गालियां देकर मालामाल हो गए हैं ये Youtubers, करोड़ों में है संपत्ति
अगली वेब स्टोरी देखें.