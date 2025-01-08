Vicky Kaushal समेत ये स्टार्स इस साल करेंगे सिनेमाघरों में धमाका, देंगे अपनी Power Packed Performance
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 08, 2025
बॉलीवुड में इस साल कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं. जिसमें ये बड़े स्टार्स नजर आने वाले हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस साल विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' भी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की कौशल ने अपनी इस हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म के लिए एक नया लुक कैरी किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद कपूर की एक्शन फिल्म 'देवा' भी इस जनवरी 31 को थिएटर में रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'देवा' में शाहिद कपूर धमाकेदार एक्शन सीन करते हुए नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
इस साल सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' भी ईद को रिलीज होने वाली है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
डार्लिंग उर्फ प्रभास की फिल्म 'द राजा साहब' भी इस साल देखने को मिलेगी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'द राजा साहब' में प्रभास डबल रोल में नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म 'वॉर' का इस साल दूसरा पार्ट रिलीज होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'वॉर' के सीक्वल में ऋतिक रोशन के साथ साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर स्क्रीन शेयर करेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मोनालिसा के इन 9 ब्लाउज डिजाइन को कॉपी करते ही देवरानी को होगी चिढ़
अगली वेब स्टोरी देखें.