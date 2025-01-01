Parineeta समेत इन 8 फिल्मों में Vidya Balan ने दी थी अपनी धांसू Performance, अब तक करती हैं Trend
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 01, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन का आज बर्थडे है. वो इस साल 46 की हो गई हैं.
विद्या बालन ने अपनी दमदार एक्टिंग से इन 8 फिल्मों में कमाल कर दिया था.
विद्या बालन ने फिल्म 'परिणीता' में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फैंस को दीवाना बना दिया था.
विद्या बालन ने फिल्म 'भूल भुलैया' में मंजूलिका बनकर सबको चौंका दिया था.
फिल्म 'किस्मत कनेक्शन' में विद्या बालन ने शाहिद कपूर के साथ रोमांस किया था.
फिल्म 'इश्किया' में विद्या बालन की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था.
रियल लाइफ बेस्ड फिल्म 'नो वन किल्ड जेसिका' में विद्या बालन ने अपनी धांसू परफॉर्मेंस दी थी.
'द डर्टी पिक्चर' में विद्या बालन ने अपने बोल्ड अंदाज से सबके होश उड़ा दिए थे.
मिस्ट्री फिल्म 'कहानी' में विद्या बालन ने अपनी पॉवर पैक्ड परफॉर्मेंस दी थी.
थ्रिलर फिल्म 'जलसा' में विद्या बालन और शेफाली शाह ने कमाल कर दिया था.
