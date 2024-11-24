क्या बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की दंगल को पीछे छोड़ देगी विजय सेतुपति की यह फिल्म?

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 24, 2024

चीन में इंडियन फिल्म्स की काफी डिमांड रहती है वहां की ऑडियंस हिंदी फिल्मों को देखना पसंद करती है.

वहीं चीन में अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली आमिर खान की फिल्म 'दंगल' है इस फिल्म ने चीन में 1300 करोड़ रुपए कमाए थे.

मगर लगता है इस बार हिंदी नहीं बल्कि तमिल की ये फिल्म आमिर खान की दंगल के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी.

हम बात कर रहे हैं विजय सेतुपति की फिल्म महाराजा की, जो इस साल इंडिया में जून के महीने में रिलीज हुई थी.

इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था मूवी को बाद में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज किया गया था.

विजय सेतुपति की यह फिल्म 25 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी, मगर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 106 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी.

विजय सेतुपति की 'महाराजा' 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है.

वहीं विजय सेतुपति की यह फिल्म चीन में 29 नवंबर को रिलीज होने वाली है, यह मूवी 40,000 स्क्रीन्स पर दिखाई जाएगी.

40,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होना इस फिल्म के लिए एक बड़ी सफलता है.

वहीं यी शि फिल्म्स के एलेक्सी वू ने कहा, 'कि हमें महाराजा को चीन के थिएटर्स में लाने और तमिल सिनेमा को दर्शकों से साझा करने पर गर्व है'.

