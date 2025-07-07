विनोद मेहरा की आइकॉनिक फिल्में, फैमिली संग जरूर देखें
Shreya Pandey
| Jul 07, 2025
'लाल पत्थर' फिल्म साल 1971 में रिलीज हुई थी.
'जुर्माना' फिल्म साल 1979 में आई थी. इसमें विनोद के साथ अमिताभ बच्चन भी थे.
'कर्तव्य' फिल्म में विनोद के साथ रेखा भी थी. यह साल 1979 में आई थी.
'स्वर्ग-नर्क' फिल्म साल 1978 में आई थी. इसे आप फैमिली संग देख सकते हैं.
रेखा और विनोद की फिल्म 'घर' भी साल 1978 में रिलीज हुई थी.
'सबसे बड़ा रुपैया' को भी आप फैमिली संग देख सकते हैं.
'अनुराग' फिल्म में विनोद के साथ ही मौसमी चटर्जी भी हैं.
