बॉलीवुड की टॉप 10 एवरग्रीन फिल्में, हजार बार भी देखने के बाद नहीं भरता दिल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 28, 2025
बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में एक ‘वीर-जारा’ प्यार पर आधारित है, जो लोगों को अभी भी बहुत पसंद है.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड की एवरग्रीन फिल्मों में एक ‘विवाह’ के गाने और कहानी लोगों के जुबान पर रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘शोले’ भारतीय सिनेमा का यह अमर क्लासिक है. इस फिल्म की कहानी और डायलॉग्स आज भी लोगों के जबान पर बसे हुए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘आशिकी 2’ में भरपूर रोमांस को दिखाया गया है. श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की यह फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद है.
Source:
Bollywoodlife.com
काजोल, शाहरुख खान और रानी चटर्जी की फिल्म ‘कुछ कुछ होता है’ बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्मों में एक है.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ लोगों को बहुत पसंद है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘3 इडियट्स’ फिल्म के कहानी ने युवाओं को खूब प्रभावित किया. इसमें तीन दोस्तों की कहानी को दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
परिवार की कहानी को दिखाने वाली फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ आज भी लोगों के बीच बहुत फेमस है.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद कपूर और करीना कपूर की फिल्म ‘जब वी मेट’ लोगों को आज भी पसंद है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ शाहरुख और काजोल के बेस्ट फिल्मों में एक है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अदिति भाटिया की तरह चाहिए पिंक स्किन ग्लो? तो ट्राई करें एक्ट्रेस का सिंपल सीक्रेट
अगली वेब स्टोरी देखें.