Keerthy Suresh ने इन 10 फिल्मों में दिखाया था अपनी एक्टिंग का दम, रही थीं सुपरहिट
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 25, 2024
फिल्म 'महानती' में कीर्थि सुरेश ने कमाल कर दिया था. इस फिल्म के लिए उन्हें 'नेशनल फिल्म अवॉर्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस' भी मिला था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'गॉड लक सखी' में कीर्थि सुरेश ने कमाल कर दिया था. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
Source:
Bollywoodlife.com
पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'ममन्नान' में कीर्थि सुरेश ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
पॉलिटिकल एक्शन फिल्म 'सरकार' में कीर्थि सुरेश थलापति विजय के साथ नजर आई थीं. ये मूवी ब्लॉक बस्टर रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'दशहरा' में कीर्थि सुरेश ने अपनी कमाल की एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
कीर्थि सुरेश ने फिल्म 'वाशी' में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी. इस मूवी को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'नेनु सैलजा' में कीर्थि सुरेश ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों को खूब एंटरटेन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
कीर्थि सुरेश और नानी स्टारर फिल्म 'नेनु लोकल' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
सूर्या और कीर्थि सुरेश स्टारर फिल्म 'थाना सेरन्धा कूटृम' को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'सानी कैदधम' ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी. इसे लोगों ने खूब पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: क्या विजय की 'GOAT' को पीछे छोड़ शिवकार्तिकेयन की ये यह फिल्म मारेगी बाजी?
अगली वेब स्टोरी देखें.