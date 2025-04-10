मजबूत दिल वाले ही देखें ये 7 फिल्में

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Apr 10, 2025

Psycho Raman, फिल्म में साइको किलर की कहानी देखकर आपका दिमाग आउट हो जाएगा.

Mardaani, इस फिल्म में रानी मुखर्जी का तेवर देखते ही बनता है.

Super Deluxe, साउथ की ये फिल्म आपका माथा घुमा देगी.

Pink, तापसी पन्नू की ये फिल्म लाजवाब है. इसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं.

Birbal, इस फिल्म को आप YouTube पर मिल जाएगी. पूरी फिल्म में गजब के ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं.

एक बार आपको Gameover फिल्म जरूर देखनी चाहिए.

To Catch A Killer, क्राइम की कहानी दिखाती ये फिल्म आपको खूब पसंद आने वाली है. इसे आप YouTube पर देख सकते हैं.

