Netflix पर देखें ये शानदार सस्पेंस मूवीज, हर एक का क्लाइमेक्स कर देगा सोचने पर मजबूर

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | May 20, 2025

Phir Aayi Hasseen Dillruba

तापसी पन्नू स्टारर इस फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलते हैं.

Jaane Jaan

सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म की कहानी आपका दिमाग घुमा देगी. फिल्म में करीना कपूर का अंदाज काफी अनोखा है.

Under Paris

नेटफ्लिक्स पर मौजूद इस फिल्म की कहानी देख आप कंफ्यूज हो जाएंगे. फिल्म की कहानी काफी खतरनाक है.

Khufiya

थ्रिल और एक्शन से भरपूर इस फिल्म में कमाल का सस्पेंस देखने को मिलता है.

Nowhere

इस फिल्म में एक प्रेग्नेंट महिला बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है. उसी के स्ट्रगल की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है.

Chor Nikal Ke Bhaga

फिल्म की कहानी एक प्लेन हाईजैक से शुरू होती है. इसके बाद कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं.

