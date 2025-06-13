'पंचायत 4' से पहले देख डालें जितेंद्र कुमार की ये फिल्में-सीरीज, वीकेंड बन जाएगा खास

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 13, 2025

'मुन्ना जज्बाती: द क्यू तियापा इंटर्न' से जितेंद्र ने डेब्यू किया था.

'पिचर्स' वेब सीरीज को आप जी5 पर देख सकते हैं.

जितेंद्र कुमार की बेस्ट वेब सीरीज में से एक 'पंचायत' को आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'बैचलर्स' में हॉस्टलर और रूममेट्स की काहानी दिखाई गई है.

'चीजकेक' को आप एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं.

'ड्राई डे' को आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'कोटा फैक्ट्री' में जितेंद्र कुमार ने एक टीचर का किरदार निभाया है. आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

