'पंचायत 4' से पहले देख डालें जितेंद्र कुमार की ये फिल्में-सीरीज, वीकेंड बन जाएगा खास
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 13, 2025
'मुन्ना जज्बाती: द क्यू तियापा इंटर्न' से जितेंद्र ने डेब्यू किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
'पिचर्स' वेब सीरीज को आप जी5 पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जितेंद्र कुमार की बेस्ट वेब सीरीज में से एक 'पंचायत' को आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'बैचलर्स' में हॉस्टलर और रूममेट्स की काहानी दिखाई गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
'चीजकेक' को आप एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'ड्राई डे' को आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'कोटा फैक्ट्री' में जितेंद्र कुमार ने एक टीचर का किरदार निभाया है. आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नई नवेली दुल्हनों के लिए स्पेशल हैं हिना खान की ये साड़ियां, सिंपल लुक में लगेंगी कयामत
अगली वेब स्टोरी देखें.