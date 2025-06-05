हॉरर फिल्म 'मां' से पहले देख लें ये डरावनी फिल्में, खौफ से कांप जाएगी रूह
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 05, 2025
'छोरी' साल 2021 में आई थी. यह फिल्म एक मराठी फिल्म की हिंदी रीमेक है.
Source:
Bollywoodlife.com
'तुम्बाड' की कहानी पौराणिक कथाओं पर आधारित है. इसे देखकर आपकी आत्मा भी डर जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
'स्त्री' फिल्म बॉलीवुड की सबसे शानदार फिल्मों में एक है. इसमें स्त्री नामक चुडै़ल की कहानी है.
Source:
Bollywoodlife.com
'परी' फिल्म भी बेहद शानदार है. इसमें लव स्टोरी के साथ एक रहस्यों वाली कहानी दिखाई गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
'एक थी डायन' भी बहुत शानदार फिल्म है. इसकी कहानी भी बहुत जबरदस्त है.
Source:
Bollywoodlife.com
'कृष्णा कॉटेज' साल 2004 में रिलीज हुई थी. इसे देख डर से आपकी रूह कांप जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
'भूल भुलैया' फिल्म में हॉरर के साथ साइकोलॉजिकल कहानी दिखाई गई है. यह बहुत शानदार है.
Source:
Bollywoodlife.com
