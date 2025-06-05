हॉरर फिल्म 'मां' से पहले देख लें ये डरावनी फिल्में, खौफ से कांप जाएगी रूह

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 05, 2025

'छोरी' साल 2021 में आई थी. यह फिल्म एक मराठी फिल्म की हिंदी रीमेक है.

'तुम्बाड' की कहानी पौराणिक कथाओं पर आधारित है. इसे देखकर आपकी आत्मा भी डर जाएगी.

'स्त्री' फिल्म बॉलीवुड की सबसे शानदार फिल्मों में एक है. इसमें स्त्री नामक चुडै़ल की कहानी है.

'परी' फिल्म भी बेहद शानदार है. इसमें लव स्टोरी के साथ एक रहस्यों वाली कहानी दिखाई गई है.

'एक थी डायन' भी बहुत शानदार फिल्म है. इसकी कहानी भी बहुत जबरदस्त है.

'कृष्णा कॉटेज' साल 2004 में रिलीज हुई थी. इसे देख डर से आपकी रूह कांप जाएगी.

'भूल भुलैया' फिल्म में हॉरर के साथ साइकोलॉजिकल कहानी दिखाई गई है. यह बहुत शानदार है.

