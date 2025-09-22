कांतारा से भी खतरनाक हैं ये फिल्में, क्लाइमैक्स देख रोंगटे हो जाएंगे खड़े

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Sep 22, 2025

Blind

सोनम कपूर स्टारर इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपको हैरान कर देगा.

Source: Bollywoodlife.com

Cuttputlli

अक्षय कुमार स्टारर ये फिल्म आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

Satyameva Jayate

जॉन अब्राहिम की इस फिल्म की कहानी शानदार है. इसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Baazigar

शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म की कहानी लाजवाब है. इसे आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Mardaani 2

रानी मुख़र्जी स्टारर इस फिल्म का एक्शन आपको खूब पसंद आएगा.

Source: Bollywoodlife.com

Psycho Raman

यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म आपको जी5 पर मिल जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

Ek Villain

इस फिल्म की कहानी आपका दिल दहला देगी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सोनल चौहान ने शेयर की 'शेरा' के सेट की इनसाइड तस्वीरें! दिखाई खास मोमेंट की झलक

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.