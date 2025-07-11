वीकेंड पर निपटा लें साउथ की ये रोमांटिक फिल्में, कहानी देख भर आएंगी आंखें
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 11, 2025
'गीता गोविंदा' साल 2018 में आई थी. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.
'96' साल 2018 में आई थी. इसमें स्कूल की लव स्टोरी दिखाई गई है.
'मजनू' फिल्म बेहद रोमांटिक और शानदार है.
'रम्मी' साल 2014 में आई थी. यह रोमांटिक थ्रिलर ड्रामा फिल्म है.
'उइरे...' फिल्म को भी आप अपने पार्टनर के साथ देख सकते हैं.
प्रेमम फिल्म साल 2016 में आई थी. नागा चैतन्य और श्रुति हासन के शानदार अभिनय किया है.
'अर्जुन रेड्डी' भी बहुत रोमंटिक फिल्म है. कबीर सिंह इसी फिल्म का रीमेक है.
