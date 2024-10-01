वीकेंड बन जाएगा झक्कास, देख लें बॉलीवुड की ये 9 फिल्में
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 01, 2024
कार्तिक आर्यन स्टारर 'शहजादा' इस हफ्ते आप फैमिली संग देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'बैड न्यूज' देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
'हेरा फेरी' में परेश रावल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार ने मस्ती भरा अभिनय किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर खान स्टारर फिल्म 'तारे जमीन पर' भी इस वीकेंड के लिए अच्छा ऑप्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
अनीस बज्मी निर्देशित फिल्म 'वेलकम' भी मजेदार फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'फुकरे' देखते हुए तो आप इतना हंसेंगे कि आपके पेट में दर्द हो जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' का लुत्फ भी आप परिवार वालों संग आराम से उठा सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
राजकुमार हिरानी निर्देशत फिल्म 'पीके' का इस लिस्ट में होना तो लाजिमी है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री' का नाम भी शुमार है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नेटफ्लिक्स की इन 9 हॉरर फिल्में को देख कांप जाएगा रूह
अगली वेब स्टोरी देखें.