बॉलीवुड के शानदार टॉप 9 वॉर फिल्में
Ankita Kumari
| Sep 25, 2024
1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' में गजब की मार पीट दिखाई गई है।
मणि शंकर के निर्देशन में बनी फिल्म 'टैंगो चार्ली' में भी वॉर दिखाया गया है।
2022 की फिल्म 'मेजर' में भी जंग देखने को मिली थी।
इस लिस्ट में अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी' का नाम शुमार है।
फिल्म 'उरी - द सर्जिकल स्ट्राइक' सच्ची घटना पर आधारित है।
2021 में रिलीज हुई फिल्म 'शेरशाह' कैप्टन विक्रम बत्रा की सच्ची कहानी है।
2004 में आई ऋतिक रोशन की फिल्म 'लक्ष्य' में भी जंग देखने को मिली थी।
अजय देवगन की फिल्म 'भुज' में वॉर दिखाया गया है।
इस लिस्ट में ऋतिक रोशन की फिल्म 'फाइटर' का नाम भी शामिल है।
