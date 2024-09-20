इन 9 संस्पेंस थ्रिलर फिल्मों में दिखी बदले की भावना

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 20, 2024

'मर्डर मुबारक' फिल्म आपके होश उड़ाकर रख देगी।

2024 की फिल्म 'सेप्टिमो' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

'फ्रैक्चर्ड' फिल्म देखकर आपका दिल दहल जाएगा।

'एक्साम' फिल्म में सस्पेंस और थ्रिलर का डबल डोज है।

2023 की फिल्म 'फेयर प्ले' नेटफ्लिक्स पर देखी जी सकती है।

फिल्म 'गेट आउट' भी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी है।

सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'नो स्मोकिंग' आपको जरूर देखनी चाहिए।

कार्तिक कॉलिंग कार्तिक अमेजन प्राइम पर मौजूद है।

इस लिस्ट में 2024 की फिल्म 'सवी' का नाम भी शुमार है।

