नेटफ्लिक्स पर होगा धमाका, अक्टूबर में आएंगी ये 9 नई फिल्में
Ankita Kumari
| Oct 04, 2024
फिल्म 'अपराइजिंग' 11 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा.
रोमांटिक फिल्म 'लोनली प्लानेट' 11 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर मौजूद रहेगा.
फिल्म 'इन हर प्लेस' 11 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हो जाएगा.
हॉरर फिल्म 'चक्की' को आप नेटफ्लिक्स पर 15 अक्टूबर से देख सकते हैं.
कॉमेडी फिल्म 'रचेल ब्लूम' 15 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा.
'जस्टिस' फिल्म को आप 16 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे.
हॉरर फिल्म 'आउटसाइड' 17 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर मौजूद रहेगा.
एक्शन फिल्म 'द शैडो स्ट्रेस' 17 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो जाएगा.
डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'स्वीट बॉबी' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
