डर का असली मंजर देखना है तो देखें ये 10 हॉरर मूवीज, भूल जाएंगे The Conjuring

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 13, 2025

Tumbbad

अपने रिलीज के वक्त ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन बाद में ये फिल्म टॉप हॉरर फिल्म के लिस्ट में शामिल हो गई.

Shaitaan

अजय देवगन और आर माधवन की इस फिल्म को देखकर डर से आपको पसीना आने लगेगा.

Chhorii

इस भूतिया फिल्म का दूसरा पार्ट भी आ चुका है.

The House Next Door

एक पड़ोसी के आने के बाद से अजीब-अजीब घटनाएं होने लगती हैं.

1920 London

यह एक बहुत ही खौफनाक फिल्म है.

Ek Thi Daayan

इस फिल्म में इमरान हाश्मी भी शामिल है. यह एक बेहद ही डरावनी फिल्म है.

Bhool Bhulaiyaa

अक्षय कुमार की इस फिल्म में डर के साथ ही कॉमेडी का भी तड़का मिलेगा.

Bulbbul

इस फिल्म की कहानी कमाल की है.

13B

इस फिल्म की कहानी एक एक घर के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां मरे हुए लोगों की आत्माएं होती हैं.

Lupt

यह हॉरर ड्रामा फिल्म काफी डरावनी है.

