साउथ की इन खतरनाक सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देख दिमाग हो जाएगा सुन्न, दमदार स्टोरी छीन लेगी नींद
Shreya Pandey
| Mar 24, 2025
‘अला वैकुंठपुरमलो’ में अल्लू अर्जुन ने शानदार भूमिका निभाया है. इसका सस्पेंस आपको बेहद पसंद आएगी.
रवि तेजा की ‘क्रैक’ फिल्म में एक पुलिस वाले की कहानी दिखाई गई है. यह भी आपको बहुत अच्छी लगेगी.
‘मोस्ट एलिजिबल बैचलर’ में सस्पेंस का तगड़ा है. इसे आप फैमिली संग देख सकते हैं.
अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म ‘पुष्पा: द राइज’ सुपरहिट फिल्म है. इसकी कहानी आपके होश उड़ा देंगे.
‘राक्षसुदु’ एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है. इसमें एक सीरियल किलर की कहानी है.
‘वी’ फिल्म में भी सस्पेंस और थ्रिलर की कहानी जबरदस्त है. इसमें भी पुलिस और क्रिमिनल की कहानी है.
‘रेड’ फिल्म में राम पोथिनेनी ने डबल भूमिका निभाया है. इसमें मर्डर की जबरदस्त कहानी दिखाई गई है.
