साउथ की इन हॉरर फिल्मों की देख निकल जाएगी चीख, खौफनाक सीन उड़ा देंगे रातों की नींद
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 23, 2025
'अरुंधति एक अनोखी कहानी' की कहानी बहुत ही ज्यादा शानदार है.
'कंचना' फिल्म को देख डर से आपकी चीख निकल जाएगी.
'भागमती' भी बेहद खौफनाक फिल्म है. इसे आप रात में न देखें
'कासमोरा' की कहानी और सीन देख आपकी रूह कांप जाएगी.
'गेम ओवर' में साइकोलॉजी और हॉरर को शानदार तरीके से दिखाया गया है.
'भूतकालम' की जबरदस्त कहानी आपके होश उड़ा देगी.
'चंद्रमुखी' की कहानी को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था.
