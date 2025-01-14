फिल्म के शुरू में दिखाए गए सर्टिफिकेट पर लिखे U, A और UA का क्या होता है मतलब?

A (Adults Only) सर्टिफिकेट उन फिल्मों को दिया जाता है, जिनमें अडल्ट वाली चीजें जैसे खून-खराबा, हिंसा या अश्लीलता सीन्स दिखाए जाते हैं. इसे केवल 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोग देख सकते हैं. Source: Bollywoodlife.com