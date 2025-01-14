फिल्म के शुरू में दिखाए गए सर्टिफिकेट पर लिखे U, A और UA का क्या होता है मतलब?
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 14, 2025
हर एक फिल्म के शुरुवात में उसका सर्टिफिकेट दिखाया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी सर्टिफिकेट में U, A और UA जैसे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल फिल्मों को रिलीज होने से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) चेक करती है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिर कंटेंट के हिसाब से फिल्म को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
यह सर्टिफिकेट तय करता है कि कौन-से लोग (बच्चे या एडल्ट, एज लिमिट) इसे देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
U (Universal) सर्टिफिकेट वाली फिल्में सभी उम्र के लोगों के लिए होती हैं और इनमें गाली-गलौज, हिंसा या अश्लील चीजें नहीं दिखाई जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं U/A (Parental Guidance) सर्टिफिकेट वाली फिल्में अडल्ट और बच्चे दोनों देख सकते हैं, लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों को माता-पिता के साथ देखना चाहिए.
Source:
Bollywoodlife.com
A (Adults Only) सर्टिफिकेट उन फिल्मों को दिया जाता है, जिनमें अडल्ट वाली चीजें जैसे खून-खराबा, हिंसा या अश्लीलता सीन्स दिखाए जाते हैं. इसे केवल 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोग देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रोंगटे खड़े कर देंगी South की ये 8 बेस्ट सस्पेंस-थ्रिलर वाली फिल्में, फ्री में लें मजे
अगली वेब स्टोरी देखें.