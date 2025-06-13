OTT की 7 सबसे अंडररेटेड बॉलीवुड मूवीज, अभी करें स्ट्रीम

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 13, 2025

Laapataa Ladies

यह एक एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है. इसका क्लाइमेक्स देख आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

Nh10

यह फिल्म जिओ सिनेमा पर उपलब्ध है.

Source: Bollywoodlife.com

Andhadhun

इस लिस्ट में सबसे पहले आयुष्मान खुराना की इस फिल्म का नाम है. इस फिल्म का सस्पेंस देख आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

A Wednesday

इस फिल्म का क्लाइमैक्स देख आप खुद खड़े होकर ताली बजाएंगे. आखिरी के 10 मिनट तक आप इस फिल्म का सस्पेंस नहीं समझ पाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

Shahid

इस फिल्म राजकुमार राव एक ऐसे वकील का किरदार निभाते हैं, जो आतंकवाद के लिए केस लड़ता है. लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स ने हर किसी को हैरान कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

Black Friday

एक्शन और थ्रिल से भरपूर इस फिल्म में मुंबई ब्लास्ट के अपराधियों को पकड़ने की कहानी दिखाई जाती है.

Source: Bollywoodlife.com

Shaurya

यह एक लीगल ड्रामा मूवी है, जिसे आपको जी5 पर देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: डर का असली मंजर देखना है तो देखें ये 10 हॉरर मूवीज, भूल जाएंगे The Conjuring

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.