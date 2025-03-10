फैमिली के साथ देखें करीना कपूर की सुपरहिट फिल्में, सस्पेंस और रोमांस का मिलेगा भरपूर डोज

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 10, 2025

‘रेफ्यूजी’ फिल्म साल 2000 में आई थी. यह करीना कपूर की डेब्यू फिल्म थी. इसमें अभिषेक बच्चन भी हैं.

‘कभी खुशी कभी गम’ साल 2001 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म बॉलीवुड की एवरग्रीन फिल्मों में एक है.

‘यादें’ फिल्म में करीना की इमोशनल एक्टिंग और ऋतिक के साथ केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त थी.

‘चमेली’ फिल्म में करीना ने एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाया था. यह भी शानदार फिल्म है.

‘मुझसे दोस्ती करोगी’ फिल्म 2002 में आई थी. आप फैमिली के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं.

‘चुप चुपके’ फिल्म साल 2006 में आई थी. यह भी बहुत शानदार फिल्म है.

‘अशोका’ फिल्म साल 2001 में आई थी. इस फिल्म में करीना का कौर्वकी का किरदार बहुत शानदार था.

‘जब वी मेट’ करीना और शाहिद की सबसे बड़ी और सुपरहिट फिल्म थी. यह एक रोमांटिक फिल्म है.

