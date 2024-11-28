इन 10 फिल्मों में दी Yami Gautam ने धांसू परफॉर्मेंस, बन गई थीं रातों रात स्टार
| Nov 28, 2024
यामी गौतम ने फिल्म 'आर्टिकल 370' में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से फैंस को खूब एंटरटेन किया था.
फिल्म 'चोर निकल कर भागा' में यामी गौतम लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थीं. इस फिल्म में उन्होंने कमाल कर दिया था.
यामी गौतम की फिल्म 'लॉस्ट' को आप zee 5 पर एंजॉय कर सकते हैं.
अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म 'दसवीं' में यामी गौतम ने बेहतरीन एक्टिंग की थी.
फिल्म 'ए थर्सडे' में यामी गौतम की धमाकेदार परफॉर्मेंस देखकर फैंस ने उनकी खूब तारीफ की थी.
फिल्म 'उर्री' में यामी गौतम ने काफी अच्छी एक्टिंग की थी.
ऋतिक रोशन और यामी गौतम स्टारर फिल्म 'काबिल' को आडियंस ने खूब पसंद किया था.
सुपरहिट फिल्म 'सरकार' के तीसरे पार्ट का यामी गौतम भी हिस्सा बनी थीं.
अजय देवगन और यामी गौतम ने फिल्म 'एक्शन-जैक्शन' में कमाल कर दिया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी.
विक्रांत मैसी के साथ फिल्म 'गिन्नी वेड्स सन्नी' में यामी गौतम को खूब पसंद किया गया था.
