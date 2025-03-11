सामंथा रुथ प्रभु की इन फिल्मों को देख हिल जाएगा दिमाग, सस्पेंस और रोमांस का मिलेगा डबल डोज
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 11, 2025
फिल्म Super Deluxe की कहानी आपका माथा फिर देगी.
‘यशोदा’ फिल्म सरोगेसी पर आधारित है. इसका सस्पेंस आपको लास्ट तक बांधे रखेगा.
‘यू टर्न’ एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर है. इसकी दिलचस्प कहानी आपको बेहद पसंद आएगी.
‘ये माया चेसावे’ साल 2010 में आई थी. इस फिल्म में शानदार लव स्टोरी दिखाई गई है.
‘ईगा’ फिल्म साल 2011 में आई थी. इसकी रोमांटिक स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी.
‘द फैमिली मैन 2’ में एक्ट्रेस का अवतार भी आपको बहुत पसंद आएगा. इसमें उन्होंने निगेटिव किरदार निभाया है.
‘महानती’ 70 के दशक में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाली अभिनेत्री सावित्री की बायोपिक है.
