बुरी तरह फ्लॉप हो गईं 2024 में रिलीज हुईं ये फिल्में

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 28, 2024

अक्षय कुमार की फिल्म 'बड़े मियां-छोटे मियां' बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी।

अजय देवगन की फिल्म 'मैदान' फ्लॉप हुईं थी।

सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​की फिल्म 'योद्धा' दर्शक नहीं जुटा पाईं थी।

मनोज बाजपेयी की फिल्म 'भैया जी' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

आयुष शर्मा की फिल्म 'रुसलान' भी असफल साबित हुई थी।

पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'मैं अटल हूं' फ्लॉप रही थी।

कटरीना कैफ की फिल्म 'मैरी क्रिसमस' भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं थी।

'दो और दो प्यार' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी।

अक्षय कुमार की फिल्म 'खेल खेल में' बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कमाल नहीं कर पाई है।

