बुरी तरह फ्लॉप हो गईं 2024 में रिलीज हुईं ये फिल्में
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 28, 2024
अक्षय कुमार की फिल्म 'बड़े मियां-छोटे मियां' बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी।
Source:
Bollywoodlife.com
अजय देवगन की फिल्म 'मैदान' फ्लॉप हुईं थी।
Source:
Bollywoodlife.com
सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'योद्धा' दर्शक नहीं जुटा पाईं थी।
Source:
Bollywoodlife.com
मनोज बाजपेयी की फिल्म 'भैया जी' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
आयुष शर्मा की फिल्म 'रुसलान' भी असफल साबित हुई थी।
Source:
Bollywoodlife.com
पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'मैं अटल हूं' फ्लॉप रही थी।
Source:
Bollywoodlife.com
कटरीना कैफ की फिल्म 'मैरी क्रिसमस' भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं थी।
Source:
Bollywoodlife.com
'दो और दो प्यार' फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी।
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार की फिल्म 'खेल खेल में' बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कमाल नहीं कर पाई है।
Source:
Bollywoodlife.com
