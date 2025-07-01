पार्टनर के साथ जरूर देखें ये रोमांटिक फिल्में, इमोशनल स्टोरी दिल छू लेंगी
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 01, 2025
सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'दिल बेचारा' बहुत रोमांटिक है.
इमरान हाशमी और विद्या बालन की फिल्म 'अधूरी कहानी' भी बहुत रोमांटिक है.
'शेरशाह' फिल्म में देशभक्ति और लव स्टोरी दिखाई गई है.
आप अपने पार्टनर के साथ 'सनम तेरी कसम' भी देख सकते हैं.
'आशिकी 2' भी बहुत शानदार फिल्म है. इसके गाने बहुत हिट हैं.
भारत-पाक की लव स्टोरी देखना है तो देखिए 'वीर जारा'
'देवदास' फिल्म देखते समय आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे.
