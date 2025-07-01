पार्टनर के साथ जरूर देखें ये रोमांटिक फिल्में, इमोशनल स्टोरी दिल छू लेंगी

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jul 01, 2025

सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'दिल बेचारा' बहुत रोमांटिक है.

Source: Bollywoodlife.com

इमरान हाशमी और विद्या बालन की फिल्म 'अधूरी कहानी' भी बहुत रोमांटिक है.

Source: Bollywoodlife.com

'शेरशाह' फिल्म में देशभक्ति और लव स्टोरी दिखाई गई है.

Source: Bollywoodlife.com

आप अपने पार्टनर के साथ 'सनम तेरी कसम' भी देख सकते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'आशिकी 2' भी बहुत शानदार फिल्म है. इसके गाने बहुत हिट हैं.

Source: Bollywoodlife.com

भारत-पाक की लव स्टोरी देखना है तो देखिए 'वीर जारा'

Source: Bollywoodlife.com

'देवदास' फिल्म देखते समय आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Sony Liv पर जरूर देखें धोखे और सस्पेंस से भरी ये 9 थ्रिलर फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.