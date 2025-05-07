इन 5 सस्पेंस-थ्रिलर मूवीज को देख उड़ जाएंगे होश, रहस्य समझने के लिए आखिर तक लगाना पड़ेगा दिमाग

May 07, 2025

Operation Java

साल 2021 में आई यह मलयालम क्राइम थ्रिलर आपके होश उड़ा देगी.

Operation Java

फिल्म साइबर सेल पुलिस की इंवेस्टिगेशन पर बेस्ड है. आप इसे YouTube पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं.

Abhyooham

यह फिल्म भी आपको YouTube पर मिल जाएगी. यह फिल्म मलयालम में है.

Mangalvaaram

यह एक कमाल की साइक्लॉजिकल थ्रिलर फिल्म है.

Case of Kondana

‘केस ऑफ कोंडाना’ हालही 2024 में आई थी. फिल्म का थ्रिलर आपकी रूह कंपा देगा.

White Rose

इसे आप YouTube देख सकते हैं. इस फिल्म का क्लाइमेक्स आपका माथा घुमा देगी.

