क्राइम की कहानियां देख दिमाग पड़ जाएगा सुन्न, नोट कर लें इन 7 फिल्मों के नाम

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Apr 18, 2025

A Thursday

इस फिल्म में यामी गौतम ने कमाल की एक्टिंग की है. फिल्म में भरपूर क्राइम और थ्रिल है.

Commander Karan Saxena

गुरमीत सिंह चौधरी स्टारर इस फिल्म की कहानी बड़ी दिलचस्प है. फिल्म में कमाल का ट्वीस्ट आता है.

Bhay

जिओ हॉटस्टार पर मौजूद ये एक हॉरर सीरीज है.

Copy

विक्रांत मैस्सी की इस फिल्म का सस्पेंस देखते ही बनता है.

Cadaver

साउथ की फिल्म कड़ावार एक शानदार थ्रिलर फिल्म है. फिल्म की कहानी आपका दिमाग हिला देगी.

Cuttputlli

क्राइम और इन्वेस्टीगेशन की कोई अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है. फिल्म में अक्षय कुमार शामिल हैं.

Vikram

साउथ सुपरस्टार कमल हासन की ये फिल्म एक्शन से भरपूर है. इसे देखकर आपको खूब मजा आने वाला है.

