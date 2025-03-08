अजय देवगन की 10 Funny फोटोज, 5वीं वाली देख रोक नहीं पाएंगे हंसी

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Mar 08, 2025

बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर अजय देवगन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं.

आज अजय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं.

अजय देवगन ने अपना फिल्मी सफर साल 1991 में आई फिल्म ‘फूल और कांटे’ से शुरु किया था.

अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल, 1969 को दिल्ली में हुआ था. उनके पिता वीरू देवगन हिंदी फिल्मों के स्टंटमैन थे.

इनका असली नाम विशाल वीरू देवगन है. बॉलीवुड में आने के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर अजय रख लिया था.

अजय देवगन ने एक्ट्रेस काजोल से शादी की है. पहली बार अजय और काजोल की जोड़ी 1995 में प्रदर्शित फिल्म ‘हलचल’ में नजर आई थी.

बॉलीवुड के सिंघम कहे जाने वाले अजय देवगन को आज हर कोई जानता है.

अजय ने अपनी स्नातक की पढ़ाई मुंबई के मिट्ठी भाई कॉलेज से पूरी की है.

2002 में राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म ‘द लेजेंड ऑफ भगत सिंह’ के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हो चुका है.

1999 में आई फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ में अजय की एक्टिंग को खूब सराहा गया था.

