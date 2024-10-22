बाहुबली एक्टर प्रभास के बारे में जाने ये 10 अनसुनी बातें
एक्टर प्रभास साउथ इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड में भी काफी फेमस हैं.
एक्टर प्रभास को साउथ में फैंस 'डार्लिंग' और 'मिस्टर परफैक्ट' के नाम से भी बुलाते हैं.
प्रभास का मन फिल्मों में काम करने का नहीं था. मगर फैमिली बैकग्राउंड के चलते उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा था.
प्रभास ने हैदराबाद के चैतन्य कॉलेज से इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी की है.
इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद प्रभास का सपना एक होटल व्यवसायी बनना था.
प्रभास के पिता साउथ फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं और उनकी मां एक हाउसवाइफ हैं.
प्रभास को 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' के समय कठिन आर्थिक स्थिति से गुजरना पड़ रहा था.
दरअसल, 'बाहुबली' के समय फिल्म के डायरेक्टर एस एस राजामौली ने उन्हें किसी और फिल्म को साइन करने से मना किया था.
फिल्म 'बाहुबली' के दौरान प्रभास ने कोई भी और प्रोजेक्ट अपने हाथ में नहीं लिया था जिसके चलते उन्हें तंगी का सामना करना पड़ा था.
वहीं प्रभास साउथ इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टर भी हैं वो अपनी हर फिल्म के लिए अच्छा खासा पैसा मांगते हैं.
प्रभास की पहली हिंदी फिल्म अजय देवगन की 'एक्शन- जैक्सन' थी.
