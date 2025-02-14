हुस्न की मल्लिका ‘मधुबाला’ की 10 सबसे खूबसूरत फोटोज, प्यार में दीवाने थे बड़े-बड़े एक्टर

हुस्न की मल्लिका ‘मधुबाला’ की 10 सबसे खूबसूरत फोटोज, प्यार में दीवाने थे बड़े-बड़े एक्टर
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 14, 2025
बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस में एक मधुबाला अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग की वजह से लोगों के दिलों पर राज करती हैं.
मधुबाला 50 से 60 की दशक की सबसे सुंदर एक्ट्रेस थी. इनके दीवानों में कई बड़े-बड़े एक्टरों का नाम शामिल है.
मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था. ये महज 9 साल की उम्र से फिल्मों में काम कर रहीं थी.
मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था. बाद में इन्होंने अपना नाम मधुबाला कर लिया था.
मधुबाला ने कई शानदार और सुपरहिट फिल्में की हैं. इनमें ‘मुगल-ए-आजम’ का नाम सबसे पहले आता है.
इस फिल्म में मधुबाला ने ‘अनारकली’ का किरदार निभाया था. मधुबाला सिर्फ 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा बोल दिया था.
मधुबाला का नाम कई एक्टर और डायरेक्टर के साथ जुड़ा लेकिन मधुबाला तो सिर्फ दिलीप कुमार को चाहती थी.
मधुबाला ने दिलीप कुमार को फूल भेज कर अपने प्यार का इजहार किया था. हालांकि मधुबाला के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था.
दिलीप कुमार के बाद मधुबाला के जीवन में किशोर कुमार आए. कुछ समय बाद किशोर और मधुबाला ने शादी कर ली.
मधुबाला के दिल में छेद था, जिस वजह से वो बहुत बीमार हो गईं थी और महज 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया.
