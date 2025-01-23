अरे ओ सांभा… ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले के गब्बर सिंह के ये 10 डायलॉग, लोगों को आज भी है
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 23, 2025
साल 1975 में आई फिल्म शोले ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म के डायलॉग, सीन्स और कहानी लोगों को आज भी याद हैं.
फिल्म में गब्बर सिंह का रोल अमजद खान ने निभाया, जो आज भी लोगों के बीच सबसे फेमस विलेन केरैक्टर माना जाता हैं. गब्बर सिंह के 10 आइकॉनिक डायलॉग
“ये हाथ हमको देदे ठाकुर!”
“कितने आदमी थे?”
“यहां से पचास-पचास कोस दूर गांव में, जब बच्चा रोता है, तो मां कहती है बेटा सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा”
“जो डर गया समझो मर गया”
“इसकी सजा मिलेगी…बराबर मिलेगी!”
“जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी… तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी”
“बहुत याराना लगता है”
“गब्बर की ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है… खुद गब्बर”
“अब तेरा क्या होगा कालिया?”
“क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा?”
