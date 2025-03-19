सिर्फ 2 साल में 21 हिट फिल्में, जिंदा होती तो आज श्रीदेवी से भी बड़ी स्टार बनती ये एक्ट्रेस

सिर्फ 2 साल में 21 हिट फिल्में, जिंदा होती तो आज श्रीदेवी से भी बड़ी स्टार बनती ये एक्ट्रेस
Mishra Rajivranjan
| Mar 19, 2025
बॉलीवुड की इस ग्लैमरस दुनिया में दिव्या भारती एक ऐसी एक्ट्रेस थी, जिन्होंने अपने दम पर पूरे इंडस्ट्री पर राज किया.
90s की क्वीन कही जाने वाली दिव्या भारती का जन्म 1974 को मुंबई में हुआ था.
एक्ट्रेस ने मात्र 16 साल की उम्र में तेलुगु फिल्म ‘बोब्बिली राजा’ से अपना फिल्मी करियर शुरू किया.
साल 1992 में दिव्या ने बॉलीवुड में एंट्री की और उनकी पहली हिंदी फिल्म 'विश्वात्मा' थी, जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हुई थी.
1993 में अचानक अपनी मौत पहले दिव्या ने इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया और कई हिट और सुपरहिट फिल्में भी दीं.
सिर्फ 2 साल के फिल्मी करियर में दिव्या भारती ने 21 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 13 फिल्में सुपरहिट रहीं और 8 हिट रहीं.
दिव्या अपनी पहली फिल्म से ही पूरे देशभर में फेमस हो गई थीं. साथ ही दिव्या अब फिल्ममेकर्स की पहली पसंद भी बन गई थीं.
दिव्या के देहांत के बाद उनकी कई फिल्में अधूरी ही रह गईं, जिन्हें बाद में दूसरी एक्ट्रेसेस ने पूरा किया था.
दिव्या भारती की आखिरी मूवी क्षत्रिय थी. साल 1993 में दिव्या की अचानक अपने अपार्टमेंट के पांचवीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिरकर मौत हो गई.
