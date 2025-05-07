42 साल की इस हसीना ने सिजिलिंग टॉप में दिखाया हुस्न का जलवा, फिगर देख मदहोश हुए फैंस
Sadhna Mishra
| May 07, 2025
मोनालिसा आए दिन इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरें शेयर करके इंटरनेट का पारा हाई करती रहती हैं.
वहीं अब एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपनी हॉट अदाओं से फैंस को मदहोश कर दिया है.
अब मोनालिसा का टाइट टॉप में हॉट लुक देख फैंस आहें भर रहे हैं. उनकी इन तस्वीरों से नजरें हटने का नाम नहीं ले रही हैं.
इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'मुंबई में पहली बारिश का आनंद ले रहे हैं.'
फोटोज में उनका फिगर देख लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.
मोनालिसा की अदाएं और पोज इतने कातिलाना हैं कि हर फोटो वायरल हो रही है.
एक्ट्रेस के लेटेस्ट लुक को देख फैंस ने कहा- 'आप पर उम्र का असर ही नहीं होता.'
मोनालिसा का ये स्टनिंग अवतार फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है.
