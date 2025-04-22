42 की उम्र में पिंक बिकिनी में हसीना ने ढाया कहर, हरियाली के बीच दिखी बोल्ड अदाएं, हॉटनेस देख...
Sadhna Mishra
| Apr 22, 2025
श्रिया सरन ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपने ग्लैमर का जलवा बिखेरा है.
42 की उम्र में भी श्रिया की खूबसूरती और फिटनेस से यंग एक्ट्रेसेस पानी भरती हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने पिंक बिकिनी में बोल्ड लुक दिखाया है, जो इंटरनेट पर कहर बरपा रहा है.
श्रिया ने इंस्टाग्राम पर पिंक बिकिनी में लेटेस्ट बोल्ड फोटोशूट शेयर कर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
इस ग्लैमरस लुक में उन्होंने पिंक बिकिनी के साथ मैचिंग श्रग भी कैरी किया है.
फोटोशूट की लोकेशन किसी हरे-भरे जंगल जैसी नजर आ रही है, जो इसे और खास बनाती है.
श्रिया के चारों ओर हरियाली और नेचर व्यू ने तस्वीरों को दिलचस्प बना दिया है.
उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'अद्भुत इन्फिनिटी पूल, हरियाली से घिरा हुआ.'
कैप्शन में उन्होंने आगे लिखा, 'पक्षियों की आवाज और सुकून देने वाला नजारा.'
फैंस को श्रिया का यह नेचुरल और बोल्ड अंदाज खूब पसंद आ रहा है और इसपर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.
