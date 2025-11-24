Dharmendra की वो 5 फिल्में, जिसने ही-मैन को बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह धोया!
Sadhna Mishra
| Nov 24, 2025
बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र भले ही दुनिया में नहीं रहे, लेकिन 74 हिट फिल्मों का उनका रिकॉर्ड उन्हें हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रखेगा.
साल 1973 में उन्होंने एक ही साल में 9 बैक-टू-बैक हिट फिल्में देकर एख अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया था.
हालांकि, इतनी सफलता के बावजूद उनकी 5 फिल्में ऐसी रहीं जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुईं.
साल 2011 में आई फिल्म 'टेल मी ओ खुदा' 16 करोड़ के बड़े बजट में बनी थी, लेकिन यह मात्र 89.85 लाख रुपए का ही कारोबार कर पाई थी.
साल 2015 में आई धर्मेंद्र की फिल्म 'सेकंड हैंड हसबैंड' 11 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन यह फिल्म सिर्फ 2.48 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी.
36 करोड़ के भारी-भरकम बजट में बनी साल 2028 की फिल्म 'यमला पगला दीवाना फिर से' बॉक्स ऑफिस पर 9.51 करोड़ के कलेक्शन पर ही सिमट गई.
70 लाख के बजट में बनीं साल 2001 की फिल्म 'एक और जंग' भारत में सिर्फ 44 लाख का नेट कलेक्शन कर पाई थी.
धर्मेंद्र की 5 फिल्मों में एक नाम 2000 में आई फिल्म 'आखिरी डकैत' का भी है. 45 लाख रुपए के बजट वाली इस मूवी ने नेट 14 लाख रुपए का बिजनेस किया था.
