Dharmendra की वो 5 फिल्में, जिसने ही-मैन को बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह धोया!

धर्मेंद्र की 5 फिल्मों में एक नाम 2000 में आई फिल्म 'आखिरी डकैत' का भी है. 45 लाख रुपए के बजट वाली इस मूवी ने नेट 14 लाख रुपए का बिजनेस किया था. Source: Bollywoodlife.com