ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है भारत की बहू, आप जानते हैं ?
Ankita Kumari
| Oct 05, 2024
पाकिस्तानी एक्ट्रेस जुवेरिया अब्बासी अपनी शादी को लेकर चर्चा में आ गई हैं.
जुवेरिया अब्बासी ने तलाक के 14 साल बाद दूसरा निकाह किया है.
जावेरिया अब्बासी की शादी अदील हैदर से हुई है, जो एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं.
आपको बता दें, जावेरिया अब्बासी एक शादीशुदा बेटी की मां हैं.
51 की उम्र में शादी करने की वजह से लोग जावेरिया को खूब ट्रोल कर रहे हैं.
जावेरिया अब्बासी के पति अदील हैदर ट्रोलिंग के बाद लोगों पर भड़क उठे हैं.
अदील हैदर ने बताया कि शादी की फोटोज देखने के बाद लोग उन्हें हिंदू समझ रहे थे.
अदील हैदर ने कहा कि, 'हम दोनों एक ही उम्र में हैं, हमारी काफी पसंद मिलती है.'
अदील हैदर बोले, 'इस उम्र में भी आप ऐसे ही एन्जॉय करते हैं, जैसे आप 30-35 की उम्र में करते हैं.'
