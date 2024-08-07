ये हैं टॉप क्लास हरियाणवी गाने, पार्टी के लिए परफेक्ट है ये प्लेलिस्ट
BollywoodLife
| Aug 07, 2024
सपना चौधरी का गाना '52 गज' पार्टी में धूम मचा देगा।
हरियाणवी गाना 'लूट लिया' किसी भी पार्टी में जान डाल देगा।
2021 का हरियाणवी गाना 'कबूतर' पार्टी के लिए बेस्ट है।
2022 का गाना 'बालम' भी इस लिस्ट में शामिल है।
'सॉलिड बॉडी' की गिनती टॉप क्लास हरियाणवी गानों में होती है।
सपना चौधरी का गाना 'चटक मटक' किसी भी फंक्शन में धूम मचा देगा।
'लाड पिया के' नंबर 1 हरियाणवी गानों के लिस्ट में शुमार है।
2020 का गाना 'गजबन' पार्टी के लिए बेस्ट रहेगा।
इस लिस्ट में हरियाणवी गाना 'हीरो हांडा' भी शुमार है।
