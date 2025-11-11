धर्मेंद्र की जवानी की 7 फोटोज, चार्मिंग लुक देख हो जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
| Nov 11, 2025
बॉलीवुड के एक्टर धर्मेंद्र आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं.
इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई दशकों तक राज किया है. साथ ही इन्होंने कई शानदार फिल्में भी की हैं.
धर्मेंद्र ना केवल एक एक्टर बल्कि फिल्म निर्माता और लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं.
धर्मेंद्र ने दो शादियां की है, एक्टर की पहली पत्नी प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी है.
बॉलीवुड इंडस्ट्री में धर्मेंद्र की जोड़ी हेमा मालिनी के साथ हिट थी, दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्में की हैं.
धर्मेंद्र ने शोले, अपने, सीता और गीता, आंखें, लोहा, यमला पगला दीवाना जैसी कई शानदार फिल्में की हैं
आपको बता दें कि धर्मेंद्र इस समय हॉस्पिटल में हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.
