बॉलीवुड ही नहीं साउथ में भी मची है होली की धूम, इन 7 सितारों का है फेवरेट फेस्टिवल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 13, 2025
गली-मोहल्लों से लेकर बॉलीवुड गलियारे तक होली की खूब धूम देखने को मिलती है.
लेकिन सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं साउथ में भी होली जमकर खेली जाती है. बल्कि ये 7 सितरों का फेवरेट त्योहार है.
समांथा रुथ प्रभु जमकर होली का त्योहार खेलती हैं. यह उनका फेवरटे फेस्टिवल है.
इस लिस्ट में जूनियर एनटीआर का नाम भी शामिल हैं, उन्हें भी होली खेलना खूब भाता है.
महेश बाबू भी अपने परिवार के साथ होली के दिन खूब मस्ती करते हैं और रंग में डूबे रहते हैं.
काजल अग्रवाल का होली फेवरेट त्योहार है. वह इसे हर साल बड़े ही उत्साह के साथ सेलिब्रेट करती हैं.
अल्लू अर्जुन होली के त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं. उन्हें रंगों का ये फेस्टिवल खूब पसंद है.
रंगों के त्योहार होली में विजय देवरकोंडा सर से पांव तक रंगे रहते हैं. यह फेस्टिवल उनका भी फेवरेट है.
इस लिस्ट में रश्मिका मंदाना का भी नाम शामिल है. वह भी जमकर होली खेलती हैं.
