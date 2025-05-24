Cannes 2025: कांस के बीच पर छाईं आलिया भट्ट, येलो स्कार्फ और काले चश्मे पर फिदा हुए फैंस
Sadhna Mishra
| May 24, 2025
आलिया भट्ट ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में अपने पहले ही लुक से फैंस का दिल जीत लिया है.
वहीं शनिवार को आलिया कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वह पीले रंग की ड्रेस में खूब दमक रही हैं.
इन फोटोज में एक्ट्रेस का पीले रंग की शार्ट ड्रेस में स्टाइल और कॉन्फिडेंस दोनों ही देखने लायक है.
ब्लैक सनग्लास और येलो स्कार्फ के साथ बीच पर पोज देती आलिया का ये लुक काफी ज्यादा ग्लैमरस लग रहा है.
आलिया की इन फोटोज पर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. पोस्ट पर कमेंट्स की बारिश कर रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा, 'आप हर बार कमाल कर देती हो, ऐसे ही चमकते रहो.'
कान्स 2025 में आलिया भट्ट का ये लुक सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है और सबका ध्यान खींच रहा है.
