Cannes 2025: कांस के बीच पर छाईं आलिया भट्ट, येलो स्कार्फ और काले चश्मे पर फिदा हुए फैंस

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 24, 2025

आलिया भट्ट ने कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में अपने पहले ही लुक से फैंस का दिल जीत लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं शनिवार को आलिया कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वह पीले रंग की ड्रेस में खूब दमक रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज में एक्ट्रेस का पीले रंग की शार्ट ड्रेस में स्टाइल और कॉन्फिडेंस दोनों ही देखने लायक है.

Source: Bollywoodlife.com

ब्लैक सनग्लास और येलो स्कार्फ के साथ बीच पर पोज देती आलिया का ये लुक काफी ज्यादा ग्लैमरस लग रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया की इन फोटोज पर फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. पोस्ट पर कमेंट्स की बारिश कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक यूजर ने लिखा, 'आप हर बार कमाल कर देती हो, ऐसे ही चमकते रहो.'

Source: Bollywoodlife.com

कान्स 2025 में आलिया भट्ट का ये लुक सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है और सबका ध्यान खींच रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: राजकुमार राव की 'भूल चूक माफ' पर हुई नोटों की बरसात, दूसरे दिन मारी करोड़ों की छलांग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.