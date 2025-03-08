मराठी से बॉलीवुड तक, कैसा रहा अदिति पोहनकर का सफर, जानिए उनकी सफलता की कहानी

Astha Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 08, 2025

अदिति पोहनकर का नाम आजकल अपने फैंस के बीच बहुत चर्च में है.

अदिति पोहनकर बॉबी देओल स्टारर 'आश्रम' में पम्मी का किरदार निभाती नज़र आई है.

प्रकाश झा के निर्देशन में बनी वेब सीरीज 'आश्रम' सीजन 3 का दूसरा पार्ट अभी हाल ही में रिलीज हुआ है.

इस सीरीज में अपने किरदार के लिए वो 12 लाख से 20 लाख तक रुपए चार्ज करती हैं.

अदिति पोहनकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी मुंबई में ही की है.

अदिति ने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की है,लेकिन उनका पढ़ाई से ज्यादा इंटरेस्ट खेल में था.

अदिति ने कई मराठी और तेलुगू फिल्मों में भी काम किया है, फिल्मो से पहले ये मॉडलिंग करती थी.

